Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß mehrerer Pkw

Warendorf (ots)

Mehrere Autos sind am Mittwoch (30.04.2025, 11.03 Uhr) in Ahlen zusammengestoßen - eine Person wurde dabei verletzt.

Die 48-jährige Frau aus Ahlen war mit ihrem Pkw im Kreuzungsbereich Südberg Ecke Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Südberg unterwegs. Genau wie eine 71-jährige Ahlenerin in ihrem Auto. Sie fuhr vor dem Kreuzungsbereich Südberg Ecke Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Dolbergerstraße. Als die 48-Jährige Richtung Südberg einbog, stieß sie mit einem querenden 59-jährigen Ahlener in seinem Auto zusammen. Dieser fuhr auf der Zeppelinstraße Richtung Im Herbrand. Durch den Aufprall schob sich das Auto der 48-Jährigen auf das Auto der 71-Jährigen.

Rettungskräfte brachten die jüngere der beiden Frauen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Rentnerin und der Mann blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell