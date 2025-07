LPI-GTH: Rucksack gefunden

Jesuborn (Ilm-Kreis) (ots) - Einen Schaden in geschätzter Höhe von 10.000 Euro verursachten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen an einer Pumpstation in der Gehrener Chaussee. Die Schriftzüge auf der Außenfassade wurden in der Zeit zwischen dem 11. Juli und dem 14. Juli aufgebracht. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0183472/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

