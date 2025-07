LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Marksuhl (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Nachmittag befuhr eine 26-jährige Fahrerin eines BMW die B84 von Marksuhl in Richtung Dönges. Auf regennasser Fahrbahn kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Straße ab, durchfuhr den Straßengraben und kam anschließend in einem angrenzenden Zaun zum Stillstand. Die Fahrzeugführerin sowie ihre Beifahrerin (w/23) wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Der BMW war ...

