Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist in Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagmorgen (14.06.2025) in einer Stadtbahn der Linie U6 einer jungen Frau sein Glied gezeigt. Die 19-Jährige befand sich gegen 07.00 Uhr in der Stadtbahn Richtung Gerlingen. Kurz vor der Haltestelle Bahnhof Feuerbach bemerkte sie den unbekannten Mann, der ihr sein Glied zeigte und anschließend am Bahnhof Feuerbach ausstieg. Der Mann war zirka 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte weißgraue Haare. Er trug ein dunkelgraues T-Shirt mit einem weißen Aufschrieb und eine karierte, kurze Hose in den Farben grün, blau, weiß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

