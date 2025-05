POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Möhnesee (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Jugendliche gegen 02:45 Uhr am Seepark in Möhnesee-Körbecke einen Abfalleimer in Brand gesetzt. Eine aufmerksame 41-jährige Zeugin aus Möhnesee konnte beim Spaziergang mit ihrem Hund die Jugendlichen bei der Tat beobachten. Eine nähere Beschreibung blieb ihr aber aufgrund der Dunkelheit und der Entfernung verwehrt. Die Polizei konnte die Jugendlichen ...

mehr