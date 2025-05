POL-SO: Streitereien an der Tankstelle führen zu Verkehrsunfall

Rüthen (ots) - Am gestrigen Tag kam es auf der L735 in Rüthen-Menzel zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Personen schwer verletzt haben. Gegen 16:30 Uhr befuhr der 20-jährige Warsteiner mit seinem Honda Civic die L 735 in Fahrtrichtung Süden. In Höhe der Unfallstelle ist er aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und zuerst mit der Leitplanke und dann mit einem Baum kollidiert. Dabei ...

