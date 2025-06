Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Am Samstagvormittag (14.06.2025) ereignete sich auf dem Echterdinger Weg (L1192) ein Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen und einem Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Eine 41-jährige Fahrerin eines Pkw VW befuhr gegen 11.00 Uhr den Echterdinger Weg (L1192) in Fahrtrichtung Neuhausen auf den Fildern und missachtete mutmaßlich an der Einmündung Echterdinger Weg (L1192) und der Ein-/Ausfahrtsstraße zum Bosch-Parkhaus das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, weshalb es zum Zusammenstoß mit einem Pkw Mercedes-Benz kam, welcher gerade vom Bosch-Parkhaus auf den Echterdinger Weg (L1192) einbiegen wollte. Aufgrund der Aufprallwucht lösten bei beiden Fahrzeugen die Airbags aus und wurden so schwer beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Des Weiteren wurden sowohl die 41-jährige Fahrerin vom VW als auch der 54-jährige Fahrer vom Mercedes-Benz und seine 16-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Alle drei Leichtverletzte wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen vom Verkehrsunfall werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizeiinspektion Stuttgart zu melden.

