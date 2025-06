POL-S: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots) - Unbekannte haben zwischen Dienstag (10.06.2025) und Donnerstag (12.06.2026) versucht in ein Einfamilienhaus am Elsaweg einzubrechen. Die Täter versuchten zwischen 23.00 Uhr und 17.30 Uhr ein Kellerfenster aufzuhebeln, scheiterten aber. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle ...

