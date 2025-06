Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Auseinandersetzung mit Messer: Ein Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (13.06.2025) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der am Mittwoch (11.06.2025) an der Königstraße einen 30 Jahre alten Mann mit einem Messer verletzt haben soll. Der 30-Jährige geriet gegen 23.00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache mit einer Personengruppe in einen handgreiflichen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 27-Jährige den 30-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. Hierbei erlitt der 30-Jährige mehrere Verletzungen, die eine Versorgung im Krankenhaus nötig machten. Die beteiligten Personen flüchteten zunächst. Alarmierte Polizeibeamte nahmen im Rahmen der Fahndung den 27-Jährigen vorläufig fest. Bei seiner Dursuchung fanden die Beamten ein Messer, das sie beschlagnahmten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten ihn die Beamten zunächst auf freien Fuß. Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Totschlags eingeleitet hat, nahmen die Beamten den 27-Jährigen am Freitag (13.06.2025) fest. Der Tatverdächtige mit syrischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Freitags (13.06.2025) einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

