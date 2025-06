POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Freitag (13.06.2025) ein Feuer in einem Wohnhaus an der Fauststraße ausgebrochen. Zeugen meldeten den Brand gegen 08.15 Uhr und alarmierten die Rettungskräfte. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kühlschrank in der Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Die Dachgeschosswohnung bleibt vorerst unbewohnbar, verletzt wurde niemand. Die ...

