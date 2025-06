Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Tankstellenüberfall: 27-Jährigen festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (11.06.2025) einen 27 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Tankstelle an der Schwarenbergstraße überfallen zu haben (siehe hierzu Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 06.06.2025 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6050306 ). Polizeiliche Ermittlungen führten auf die Spur des 27-Jährigen und Beamte nahmen ihn gegen 19.00 Uhr an seinem Wohnort im Enzkreis fest. Der 27 Jahre alte Tatverdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Donnerstags (12.06.2025) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

