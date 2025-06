Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch (11.06.2025) in einem Drogeriegeschäft an der Herrenberger Straße ein Parfüm gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt. Der Unbekannte nahm gegen 16.50 Uhr ein Parfüm aus der Warenauslage und verließ den Laden, ohne zu bezahlen. Als ihn eine Sicherheitsmitarbeiterin ansprach, schubste der Unbekannte die 20-Jährige und flüchtete in Richtung Hauptstraße. Der Mann war zirka 30 Jahre alt und zirka 180 Zentimeter groß. Er war bekleidet mit einem weißem T-Shirt und einer weißen Schirmmütze. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

