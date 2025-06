Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Unbekannte haben versucht am Mittwoch (11.06.2025) in ein Einfamilienhaus am Elsaweg einzubrechen. Die Täter versuchten zwischen 04.00 Uhr und 04.10 Uhr ein Fenster und eine Terrassentür aufzuhebeln, scheiterten aber. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

