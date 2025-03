POL-PPTR: Sachbeschädigung auf Raststätte Hochwald West

Saarburg (ots) - Am Samstag, 22. März, gegen 4:40 Uhr, brachen zwei bisher unbekannte Männer in die Fleischerei Könen in der Industriestraße in Saarburg ein. Die Täter entwendeten Bargeld in unterer vierstelliger Höhe. Durch das gewaltsame Vorgehen verursachten die Täter einen mittleren fünfstelligen Sachschaden. Bürgerinnen und Bürger, die zur Tatzeit auffällige Wahrnehmungen im Bereich des Gewerbegebietes in Saarburg bzw. in den Ortslagen Saarburg-Beurig und ...

