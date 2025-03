POL-PPTR: Körperliche Auseinandersetzung in Idar-Oberstein

Trier (ots) - Am Donnerstag, 20. März, gegen 15:30 Uhr, wurde ein Mann auf den Treppenstufen zwischen Basilika und Palastgarten von zwei unbekannten Tätern beraubt. Einer der Täter riss den Mann zu Boden, bis dann der zweite Täter dazu kam und sich ein Gerangel entwickelte. Nach kurzer Zeit ließen die Täter von dem Mann ab und flüchteten in Richtung Palastgarten. Gestohlen wurde offenbar lediglich eine Armbanduhr in niedrigem zweistelligen Wert. Der Mann verletzte ...

