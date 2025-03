POL-PPTR: Raub an der Basilika

Trier, Hosenstraße (ots) - In der Nacht von Dienstag, dem 18. März, 20 Uhr auf Mittwoch, den 19. März, 6 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Praxis in der Hosenstraße ein. Die Täter hebelten zuerst die Haupteingangstür des mehrgeschossigen Anwesens auf und anschließend eine seitliche Brandschutztür, die in die Praxisräumlichkeiten führte. Entwendet wurde hier eine mittlere dreistellige Summe Bargeld. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas ...

mehr