POL-S: Tankstelle überfallen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots) - Ein leichtverletzter Motorradfahrer und rund 5.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag (04.06.2025) am Hölderlinplatz Ecke Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 38 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.25 Uhr mit ihrem Mercedes in der Zeppelinstraße. An der Einmündung zum Hölderlinplatz kam es zum ...

