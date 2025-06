Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall im Einmündungsbereich - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein leichtverletzter Motorradfahrer und rund 5.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag (04.06.2025) am Hölderlinplatz Ecke Zeppelinstraße ereignet hat. Eine 38 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.25 Uhr mit ihrem Mercedes in der Zeppelinstraße. An der Einmündung zum Hölderlinplatz kam es zum Zusammenstoß mit einem 29 Jahre alten Fahrer einer Suzuki. Dieser fuhr in der Hölderlinstraße Richtung Schwabstraße. Bei dem Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zu. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zur jeweiligen Ampelschaltung machen, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell