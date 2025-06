Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich bei einem Unfall am Samstag (31.05.2025) an der Bebelstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der Fahrradfahrer fuhr gegen 10.15 Uhr in der Bebelstraße Richtung Berliner Platz. An der Kreuzung zur Schwabstraße querte ersten Erkenntnissen zufolge eine 37 Jahre alte Fußgängerin den Fußgängerüberweg bei Rotlicht in Richtung Stadtbahnhaltestelle. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrradfahrer aus, stürzte hierbei und verletzte sich schwer. Die Frau war in Begleitung eines Mannes und hatte einen Hund dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell