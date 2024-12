Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Frau randaliert in Imbiss

Warendorf (ots)

"Frau randaliert in Imbiss" - so hat ein Notruf gelautet, der am Sonntag (08.12.2024, 16.05 Uhr) bei der Polizei in Warendorf eingegangen ist.

Eine bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene 56-jährige Everswinklerin hatte in einem Imbiss am August-Wessing-Damm in Warendorf mehrere Tablette auf den Boden geschmissen. Diverse Gläser gingen dabei zu Bruch. Außerdem hatte sie vor den Gästen ihren Hintern entblößt und herumgeschrien.

Als die Beamten eintrafen, war die Frau nicht mehr vor Ort. Bereits am Vormittag hatte es eine körperliche Auseinandersetzung am Bahnhof gegeben, an der die 56-Jährige beteiligt war. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell