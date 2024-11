Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkoholisierter Autofahrer rammt geparktes Auto

Lübtheen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Lübtheen ist ein alkoholisierter Fahrzeugführer in ein parkendes Auto gefahren. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 45-jährige Pole zuvor nur wenige hundert Meter mit seinem Fahrzeug zurückgelegt, als er gegen 21:40 Uhr in der Neuen Straße in ein am Fahrbahnrand stehenden PKW gefahren ist. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat vor Ort den Verkehrsunfall aufgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,3 Promille, weshalb eine Blutprobenentnahme veranlasst wurde. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

