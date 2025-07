LPI-GTH: In Keller eingedrungen

Ilm-Kreis (ots) - Ein 74-Jähriger investierte vor geraumer Zeit einen unteren dreistelligen Eurobetrag in Kryptowährungen. Unbekannte täuschten ihm im weiteren Verlauf vor, dass er zur Gewinnausschüttung weitere Einzahlungen tätigen müsse. In der Folge überwies der Mann mehrere Teilbeträge, sodass ihm am Ende ein finanzieller Schaden in Höhe eines unteren sechsstelligen Eurobetrages entstand. Die Polizei weist darauf hin: -Seien Sie äußerst vorsichtig bei ...

mehr