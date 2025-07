LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Arnstadt (ots) - Zwei Diebstähle von Dieselkraftstoff registrierte die Polizei Ilmenau am gestrigen Tag. Aus Baggern im Bereich Hammerecke und Am See wurden rund 300 Liter Kraftstoff entwendet. Die Tatzeit liegt zwischen dem 16. Juli, 16.00 Uhr und gestern, 08.00 Uhr. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter ...

