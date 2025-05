Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfall auf Parkplatz - 18-Jährige ohne Führerschein

Recklinghausen (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen kollidierte am Sonntagabend (18:30 Uhr) auf einem Parkplatz am Campus Blumenthal zunächst mit einem 18-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen. Anschließend stoppte ihr Auto an einem Baum. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Die 18-Jährige war allerdings nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein. Auf dem Beifahrersitz fuhr der Halters des Fahrzeugs mit. Gegen ihn musste ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet werden, da er das Fahren ohne Fahrerlaubnis zugelassen hatte.

Bei dem Unfall entstand 13.000 Euro Sachschaden.

