Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnung aufgebrochen und Geld gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte brachen am Sonntag in eine Wohnung in der Friedenstraße ein. Die Täter öffneten zwischen 8:30 Uhr und 22:15 Uhr gewaltsam die Tür und durchsuchten die Innenräume. Insgesamt erbeuteten die Langfinger einen niedrigen vierstelligen Betrag, mit welchem sie sich aus dem Staub machten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

