POL-PPWP: Täter brechen in Wohnhaus ein

Westpfalz (ots) - Seit Sonntagabend kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Westpfalz zu mehreren Bränden. In allen Fällen waren Einsatzkräfte der Feuerwehren und der Polizei vor Ort. In Leimen, im Kreis Südwestpfalz, wurde der Feuerwehr gegen 23:30 Uhr der Brand mehrerer Heuballen in der Nähe der Landstraße 496 gemeldet. Hier waren die Rettungskräfte bis in die frühen Morgenstunden mit den Löscharbeiten ...

