Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Täter bricht in sozialpädagogische Einrichtung ein

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter hat sich im Verlauf der vergangenen Woche mehrfach Zugang zu dem Innenhof einer sozialpädagogischen Einrichtung in der Innenstadt verschafft. Dies fiel Mitarbeitern auf, nachdem sie sich die Bilder der Überwachungskameras angeschaut hatten. Zuletzt betrat der Mann in der Nacht zu Freitag (11. Juli) das Gelände. In dieser Nacht brach er in einen Aufenthaltsraum ein und stahl dort mehrere Gegenstände im Wert von über 100 Euro. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich Königstraße, Pfaffstraße, Pirmasenser Straße verdächtige Personen aufgefallen sind, oder die etwas Ungewöhnliches wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

