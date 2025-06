Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Telefontrickbetrüger machen Beute - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben mit der Betrugsmasche Falsche Polizeibeamte mehrere Tausend Euro von einer Frau erbeutet. Ein unbekannter Mann rief am Dienstagabend (24.06.2025) bei einer Seniorin an der Rastatter Straße an und gab sich als Kriminalbeamter aus. Er gaukelte der Frau vor, dass man bei einer Einbrecherbande einen Zettel mit einem Hinweis auf ihre Adresse gefunden habe. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer die Seniorin dazu, gegen 00.30 Uhr mehrere Tausend Euro Bargeld in einer Mülltonne vor dem Haus zu deponieren. Als die Frau am nächsten Morgen, gegen 08.00 Uhr nachschaute, war das Geld weg. Den Abholer hatte sie nicht bemerkt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell