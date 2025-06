Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gebäudebrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwochabend (25.06.2025) in einem Gebäudekomplex an der Griegstraße ein Brand ausgebrochen. Eine 13 Jahre alte Anwohnerin bemerkte gegen 17.50 Uhr die starke Rauchentwicklung, entdeckte kurz darauf die Flammen im Bereich des Daches und setzte einen Notruf ab. Einsatzkräfte brachten alle Bewohner unverletzt aus dem Haus. Drei Wohnungen sind derzeit unbewohnbar, der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell