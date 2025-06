Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach tätlichem Angriff - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (24.06.2025) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, die Beamten und Rettungskräfte angegriffen zu haben. Der 35-jährige offenbar stark alkoholisierte Mann stürzte gegen 17.30 Uhr in einer Bar an der Sporerstraße. Aufgrund seines aggressiven Auftretens verständigte ein Sicherheitsmitarbeiter die Polizei. Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, soll er sie beleidigt und nach drei Beamten getreten haben. Eine 22-jährige Polizistin wurde von einem Tritt getroffen. Auch einen hinzugerufenen Rettungssanitäter soll er beleidigt und bespuckt haben. Der 35-jährige Iraker, der sich mutmaßlich ohne gültigen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhält, wird am Mittwoch (25.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

