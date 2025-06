Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist im Kurpark - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstmorgen (24.06.2025) im Oberen Kurpark auf einer Parkbank öffentlich onaniert. Eine 41 Jahre alte Frau joggte gegen 08.00 Uhr auf Trampelpfaden im Oberen Kurpark, als sie auf einer Parkbank den Mann entdeckte, der mit einem Handy in der Hand an seinem entblößten Glied manipulierte. Als sie wenig später mit einem Passanten zu der Bank zurückkehrte, um die Polizei zu verständigen, war der Mann bereits weg. Der Unbekannte ist etwa 30 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er hatte eine schlanke, sportliche Statur und kurzes, schwarzes Haar sowie einen Vollbart. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine dunkle Hose und hatte eine helle Umhängetasche dabei. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell