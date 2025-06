Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rucksack geraubt - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (24.06.2025) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, den Rucksack einer 70-Jährigen gestohlen zu haben. Die 70-Jährige saß in einem Speisesaal an der Olgastraße an einem Tisch, als sie gegen 08.50 Uhr das Fehlen ihres Rucksacks bemerkte. Kurz darauf entdeckte sie vier Männer, darunter den 40-jährigen Tatverdächtigen, die in der Blumenstraße saßen. Einer von ihnen hatte offenbar ihren Rucksack dabei, den sie sich zurückholte. Daraufhin soll der 40-Jährige sie am Arm gepackt und den Rucksack zurückgefordert haben. Als der Frau ein Passant zur Hilfe eilte, lies er von ihr ab und flüchtete in Richtung Stadtbahnhaltestelle Olgaeck. Kurze Zeit später nahmen Beamte ihn fest. Der 40 Jahre alte polnische Staatsnagehörige wird im Laufe des Mittwochs (25.06.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell