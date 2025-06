POL-S: Roller contra Pkw - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (24.06.2025) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, den Rucksack einer 70-Jährigen gestohlen zu haben. Die 70-Jährige saß in einem Speisesaal an der Olgastraße an einem Tisch, als sie gegen 08.50 Uhr das Fehlen ihres Rucksacks ...

mehr