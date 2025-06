Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schlafenden 41-Jährigen geschlagen und ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Dienstagabend (24.06.2025) am John-Cranko-Weg einen schlafenden 41 Jahre alten Mann geschlagen und ausgeraubt. Der 41-Jährige hielt sich gegen 22.00 Uhr in der Nähe des Eckensees auf und schlief, als die Täter auf ihn einschlugen und ein Mobiltelefon, einen Ausweis sowie 20 Euro Münzgeld stahlen. Seine Begleiterin machte eine Polizeistreife erst am Mittwoch (25.06.2025), gegen 09.45 Uhr in der Königstraße auf den Verletzten aufmerksam. Rettungskräfte brachten den 41-Jährigen in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

