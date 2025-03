POL-PPKO: 2. landesweite Aktionswoche "Deine PoliZEIT" - Entdecke den Polizeiberuf hautnah!

Koblenz (ots) - Am gestrigen Dienstag, 04.03.25 führten Angehörige der Polizeiinspektion 1 in Koblenz eine stationäre Verkehrskontrolle in der Casinostraße (Fahrradstraße) durch. In der Zeit von 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr befuhren insgesamt 13 Pkw die Straße ohne Berechtigung. Darüber hinaus wurden zwei ...

