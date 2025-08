POL-RE: Gladbeck: Die vermissten Schwestern sind wieder da - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Nach einem gemeinsamen Diebstahl aus einem Supermarkt konnte die Polizei am Samstag mehrere Männer vorläufig festnehmen. Die Tatverdächtigen waren zur Mittagszeit zusammen in einem Supermarkt am Lipper Weg unterwegs. Ein Ladendetektiv konnte die Männer bei einem Diebstahl beobachten und zwei von ihnen festhalten. Die Polizei konnte im Nahbereich die vier anderen Tatverdächtigen stellen. Auch ...

