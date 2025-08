Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Dorsten/ Herten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Am Samstag in der Zeit von 12:45 Uhr bis 14:20 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Buchenhöfe" ein. Um sich Zugang zum Wohnhaus zu verschaffen, hebelten sie die Eingangstür auf. Eine Anwohnerin konnte zur Tatzeit drei Männer beobachten, die sich im Bereich des Hauses aufhielten und mit einem Auto wegfuhren. Es könnte sich um mögliche Täter handeln. Eine detaillierte Beschreibung liegt nicht vor.

Auf der Barkenberger Allee kam es zu einem Einbruch in ein Reihenhaus. Unbekannte Täter hebelten die Haustür auf und durchsuchten die Räume nach Diebesgut. Der Tatzeitraum liegt am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 13:30 Uhr.

Ob die Täter Diebesgut mitnahmen, ist in beiden Fällen noch unklar.

Herten:

Eine Überwachungskamera nahm in der Nacht von Freitag auf Samstag (00:40 Uhr) zwei Tatverdächtige bei einem versuchten Auto-Diebstahl auf.

Beschreibung der Männer: 1. Täter: -helle Basecap - helle Weste - dunkles T-Shirt - schlank 2. Täter:

- dunkles langes Oberteil - dunkler Rucksack - dunkle Schuhe mit hellen Applikationen - schlank

Das Auto stand auf dem Nordring. Die Männer flüchteten erfolglos.

Recklinghausen:

Nach einem Einbruchsversuch auf der Christine-Englerth-Straße konnten vier Tatverdächtige unerkannt flüchten. Eine Videoüberwachung zeigt, dass sich in der vergangenen Nacht (00:46 Uhr) augenscheinlich vier Männer auf einem Firmengelände aufgehalten haben. Diese haben dann mit Gewalt versucht, eine Tür eines Garagentors aufzureißen. Die Tür wurde dabei stark beschädigt. Ohne ersichtlichen Grund ergriffen die Täter kurz darauf die Flucht.

Personenbeschreibung:

1. Person:

- dunkle Schirmmütze - Sturmhaube - dunkles Longsleeve - Umhängetasche - dunkle Jogginghose - dunkle Schuhe

2. Person:

- sehr korpulent - dunkler Kapuzenpullover - schwarze Sandalen - Sturmhaube

3. Person:

- dunkler Pullover - Kapuze über den Kopf gezogen - dunkle Jogginghose - dunkle Sportschuhe

4. Person:

- dunkler Pullover - Kapuze über den Kopf gezogen - dunkle Hose - dunkle Schuhe mit Reflektoren

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Kripo unter der Tel.: 08002361111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell