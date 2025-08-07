Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 37-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht meldeten Zeugen gegen Mitternacht einen Mann auf der Holthauser Straße, der die Nachbarschaft lautstark belästigte und daraufhin mit einem Nachbarn in Streit geriet.

Während des Einsatzes konnte die Polizei Verletzungen bei dem 37-jährigen Randalierer feststellen. Der Gladbecker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und verbleibt dort stationär. Woher die Verletzungen stammen, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell