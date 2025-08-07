PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: 37-Jähriger schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht meldeten Zeugen gegen Mitternacht einen Mann auf der Holthauser Straße, der die Nachbarschaft lautstark belästigte und daraufhin mit einem Nachbarn in Streit geriet.

Während des Einsatzes konnte die Polizei Verletzungen bei dem 37-jährigen Randalierer feststellen. Der Gladbecker wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren und verbleibt dort stationär. Woher die Verletzungen stammen, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

