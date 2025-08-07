Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugen nach Auto-Diebstahl gesucht

Recklinghausen (ots)

In der vergangenen Nacht entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen Hyundai Tucson mit Kennzeichen aus Recklinghausen. Das Auto parkte im Tatzeitraum auf einem Stellplatz am Breitenweg.

Zeugen werden gebeten, die Polizei unter der Tel.: 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell