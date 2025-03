Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiterin betrügt 82-Jährige - 2503041

Bild-Infos

Download

Heiligenhaus (ots)

Am Dienstagmittag, 11. März 2025, wurde eine 82-Jährige in Heiligenhaus durch eine falschen Bankmitarbeiterin am Telefon um eine geringe fünfstellige Summe betrogen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13:30 Uhr erhielt eine Heiligenhauserin den Anruf einer Frau, die sich als Mitarbeiterin ihrer Bank ausgab. Die Anruferin täuschte vor, dass das Onlinekonto der Seniorin gesperrt werden würde und bot ihr Hilfe an. Sie wies die 82-Jährige an, einen geringen fünfstelligen Betrag von ihrem Tagesgeldkonto auf das Hauptkonto zu überweisen. In einem weiteren Telefonat sollte die Rückbuchung erfolgen. Das Geld wurde jedoch nicht auf ihr eigenes Konto, sondern auf ein fremdes Konto überwiesen.

Die Seniorin wurde misstrauisch und alarmierte folgerichtig die Polizei, die den Betrug erkannte und ein Ermittlungsverfahren einleitete.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den zum Teil professionell agierenden Betrügerinnen und Betrügern und ihren unterschiedlichen Betrugsmaschen warnen.

Die Polizei rät:

Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihr Vermögen und lassen Sie auf keinen Fall zu, dass jemand Fremdes auf Ihr Konto zugreift. Banken rufen Sie nicht zu Hause an, um Sie zu Überweisungen auf ein Konto zu überreden. Wenn Sie so einen Anruf bekommen, legen Sie einfach auf und nehmen Sie danach persönlich Kontakt zu Ihrer Bank oder zu einer Person Ihres Vertrauens auf.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell