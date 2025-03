POL-ME: Polizei nimmt mutmaßlichen Hehler fest - Mettmann - 2503038

Polizei Mettmann

Polizei nimmt mutmaßlichen Hehler fest - Mettmann

Mettmann (ots)

Einem aufmerksamen Geschädigten eines Einbruchdiebstahls ist es zu verdanken, dass die Polizei am Mittwoch, 5. März 2025, einen 16-Jährigen wegen des Verdachts der Hehlerei sowie des Einbruchdiebstahls in Mettmann vorläufig festnehmen konnte.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Am 2. März 2025 meldete sich ein 38-jähriger Mettmanner bei der Polizei. Er gab an, dass Unbekannte im Februar gewaltsam sein Gartenhaus an der Nordstraße aufgebrochen und zahlreiche Gegenstände, darunter ein Damenrad sowie einen Rasenmäher, gestohlen hatten. Er habe nun festgestellt, dass das Diebesgut auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten werde.

Zum Schein vereinbarten Einsatzkräfte der Kriminalpolizei einen Kauftermin und trafen sich am Mittwoch, 5. März 2025, an der Goethestraße mit dem 16-jährigen Verkäufer. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Jugendlichen mit russischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest und stellten das gestohlene Damenrad sicher.

Im Rahmen einer Durchsuchung an der Wohnanschrift fanden die Beamtinnen und Beamten zudem weiteres Diebesgut aus dem Einbruchdiebstahl in das Gartenhaus, das sie ebenfalls sicherstellten.

Gegen den 16-Jährigen wurden gleich mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Polizei Mettmann