POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2503037

Langenfeld / Velbert (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Velbert ---

Bereits am Mittwoch, 5. März 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Velbert. Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem schwarzen Mercedes CLA gegen 16 Uhr die Straße "Am Rosenhügel" in Richtung Elsbeeker Straße. Als sie kurz vor der Einmündung zur Elsbeeker Straße verkehrsbedingt bremste, fuhr ihr ein unbekannter Fahrradfahrer hinten auf ihr Auto auf. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Unbekannte. Er wird beschrieben als: männlich, zwischen 35 und 40 Jahren alt,1,80 Meter groß und schlank. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Montag, 10. März 2025, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht am Zehntenweg in Langenfeld. Die Fahrerin eines grauen Ford EcoSport parkte ihr Auto gegen 15:30 Uhr am Straßenrand in Höhe der Hausnummer 9. Als sie gegen 16:30 Uhr zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

