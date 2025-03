Polizei Mettmann

POL-ME: Autos beschädigt und Passanten angegriffen: Polizei fasst Randalierer - 2503039

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein hat die Polizei am Dienstag (11. März 2025) einen 30 Jahre alten Mann aus Togo festgenommen. Dieser hatte zuvor Autos beschädigt und Passanten bedroht und geschlagen.

Folgendes war geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 30-Jährige gegen 12:30 Uhr zu Fuß durch Monheim gegangen. Hierbei beschädigte er vier Autos an der Niederstraße, Sperberstraße, Rubensstraße und der Schwalbenstraße - unter anderem trat er die Außenspiegel ab oder schlug auf eine Windschutzscheibe ein, die daraufhin zu Bruch ging. Ferner soll er auf seinem Weg an einer Bushaltestelle zwei Jugendliche aus Monheim am Rhein (14 und 17 Jahre alt) geschlagen haben. Hierdurch wurden die beiden Jugendlichen leicht verletzt.

Die von mehreren Bürgerinnen und Bürgern verständigte Polizei konnte den Mann kurz darauf an der Niederstraße antreffen und festnehmen. Ihm wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen, um festzustellen, ob er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Im späteren Verlauf kam dann auch noch eine 75 Jahre alte Frau aus Monheim am Rhein zur Wache, um zur Anzeige zu bringen, dass sie am Dienstagmittag auf offener Straße von einem dunkelhäutigen Mann mit einem Stein angegriffen und hierbei leicht verletzt worden war. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass es sich bei dem Angreifer ebenfalls um den 30-jährigen Tatverdächtigten handelt.

Der 30-Jährige musste die Nacht zur Verhinderung von weiteren Straftaten im Polizeigewahrsam verbringen. Gegen ihn wurden gleich mehrere Verfahren eingeleitet.

