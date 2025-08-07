Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Mann bei Vorfall im Stadtteil Röllinghausen verletzt
Recklinghausen (ots)
Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:
Am frühen Morgen wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Einsatz im Stadtteil Röllinghausen gerufen. Gegen vier Uhr morgens trafen die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein und fanden einen Mann mit einer Schussverletzung vor, er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Der Täter flüchtete nach dem Vorfall.
Die Ermittlungen dauern an.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361/55-1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell