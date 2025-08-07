Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann bei Vorfall im Stadtteil Röllinghausen verletzt

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen:

Am frühen Morgen wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Einsatz im Stadtteil Röllinghausen gerufen. Gegen vier Uhr morgens trafen die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle ein und fanden einen Mann mit einer Schussverletzung vor, er musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Täter flüchtete nach dem Vorfall.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell