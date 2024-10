Polizei Bochum

POL-BO: Hernerin (31) schlägt Einbrecherduo in die Flucht - Zeugen gesucht

Herne (ots)

Eine Hernerin (31) ertappte zwei Unbekannte bei dem Versuch, in ihre Wohnung einzubrechen - und schlug sie in die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, 9. Oktober, gegen 13.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Holsterhauser Straße/Regenkamp in Herne. Eine 31-jährige Bewohnerin bemerkte bereits beim Betreten des Hauses, dass die Haustür nicht richtig geschlossen war - im Treppenhaus hörte sie Lärm. Vor ihrer Wohnungstür stieß sie dann auf einen Mann und eine Frau, die sich an ihrem Türschloss zu schaffen machten. Beim Erblicken der Hernerin flüchtete das Duo aus dem Haus in unbekannte Richtung.

Die beiden Personen haben nach Zeugenangaben ein "südosteuropäisches Erscheinungsbild" und seien etwa 25 Jahre alt. Die Frau habe braune Augen und lange schwarze Haare. Bekleidet war sie mit einer schwarzen Jacke und einem weißen Schal, den sie über den Kopf gezogen hatte. Der Mann habe kurze schwarze und lockige Haare und war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Das Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell