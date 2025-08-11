Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) - Radfahrer durch zu knappes Überholen zu Fall gebracht (10.08.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Am Sonntagabend ist ein 15-Jähriger auf der Kreisstraße 5502 von Bergfelden in Richtung Vöhringen gestürzt, nachdem ihn ein dunkler Kleinwagen auf Höhe des Pferdehofs mit geringem Seitenabstand überholt hatte.

Während des Überholvorgangs rief der Beifahrer dem Jugendlichen etwas durch das geöffnete Fenster zu, woraufhin dieser erschrak, von der Straße abkam und in einen Feldweg stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Auch am Fahrrad entstand Sachschaden.

Ohne sich um den Jungen zu kümmern, setzte der Autofahrer die Fahrt in Richtung Vöhringen weiter fort.

Zeugen, die den Vorfall gegen 22:30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Auto geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.

