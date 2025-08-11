Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Lkr. Rottweil) - Betrüger erschleicht sich Geld unter falschem Vorwand (08.08.2025)

Vöhringen (ots)

Am Freitagmittag ist ein 18-jähriger Mann in der Sulzer Straße auf einen dreisten Betrug reingefallen.

Gegen 12:15 Uhr hielt ein unbekannter Mann mit eingeschaltetem Warnblinklicht am Fahrbahnrand an. Als der 18-Jährige anhielt, um nach dem Rechten zu sehen, gab der Unbekannte an, dringend zu einer Tankstelle zu müssen. Der hilfsbereite junge Mann nahm ihn mit zur nächsten Tankstelle. Unterwegs erzählte der Fremde, dass seine Mutter im Krankenhaus liege und er dorthin müsse. Er bat um eine Geldleihe im dreistelligen Bereich.

Gemeinsam fuhren sie zu einer nahegelegenen Bank, wo der junge Mann Bargeld abhob und ihm dieses übergab. Der Unbekannte versprach, das Geld am nächsten Tag zurückzuüberweisen, was jedoch nicht geschah.

Präventionstipps der Polizei:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie um Geldbeträge bitten. Insbesondere unter Zeitdruck oder mit emotionalen Geschichten.

- Geben Sie kein Geld an unbekannte Personen heraus, auch nicht als vermeintliches Darlehen.

- Wenn Sie helfen möchten, rufen Sie selbst bei einer Tankstelle, Werkstatt oder der Polizei an.

- Notieren Sie sich bei verdächtigen Situationen Kennzeichen und Personenbeschreibung und informieren Sie umgehend die Polizei.

Zeugen, die am Freitagmittag in der Sulzer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423 8101-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell