Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Vardingholter Straße;

Tatzeit: zwischen 08.08.2025, 21.15 Uhr, und 09.08.2025, 12.00 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt eingebrochen sind unbekannte Täter an der Vardingholter Straße in Bocholt-Barlo. Die Einbrecher öffneten im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmittag gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

