Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen in Werkstatt ein

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Barlo, Vardingholter Straße;

Tatzeit: zwischen 08.08.2025, 21.15 Uhr, und 09.08.2025, 12.00 Uhr;

In die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt eingebrochen sind unbekannte Täter an der Vardingholter Straße in Bocholt-Barlo. Die Einbrecher öffneten im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmittag gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Ob etwas entwendet wurde, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell