Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Spielhalle

Borken (ots)

Tatort: Borken, Raesfelder Straße; Tatzeit: zwischen 07.08.2025, 03.30 Uhr, und 08.08.2025, 09.10 Uhr;

In eine Spielhalle eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Borken. Die Einbrecher öffneten in der Nacht zu Freitag zwischen 03.30 Uhr und 09.10 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere des Gebäudes an der Raesfelder Straße. Dort brachen sie Spielautomaten auf und leerten jeweils die Münzfächer. Genaue Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

