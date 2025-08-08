Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Heelden - Anhänger entwendet

Isselburg (ots)

Tatort: Isselburg-Heelden, Empeler Straße; Tatzeit: zwischen 07.08.2025, zwischen 23.30 Uhr, und 08.08.2025, 02.15 Uhr; Einen geschlossenen Anhänger mit Gelderner Kennzeichen entwendet haben bislang unbekannte Täter in Isselburg-Heelden. Der Besitzer hatte sein Auto samt Anhänger auf einem Pendlerparkplatz an der Empeler Straße abgestellt, um eine Ruhepause einzulegen, und begab sich zum Schlafen in das Fahrzeuginnere. Als der Mann etwa zwei Stunden später aufwachte, stellte er fest, dass der Anhänger nicht mehr mit dem Pkw verbunden war. Die Diebe hatten diesen offenbar während der Pause unbemerkt abgekoppelt und entwendet. Auf dem Anhänger befanden sich diverse Campingartikel im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tat geschah in der Nacht zu Freitag. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell